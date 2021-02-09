Лондон, , 01:26 — REGNUM Совестная борьба Великобритании и Германии с распространением коронавируса SARS-CoV-2 стала одной из тем телефонного разговора британского премьер-министра Бориса Джонсона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом 8 января сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства.

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Стороны пришли к общему выводу, что странам следует продолжать сообща противостоять пандемии, а также развивать механизм COVAX для расширения доступа к вакцинам от COVID-19 в мире.

Кроме того, участники переговоров обсудили ситуацию с российским блогером Алексеем Навальным, отношения с Ираном, вопросы борьбы с изменением климата, обстановку в Афганистане и урегулирование в Ливии.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля новый госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главами МИД Германии, Франции и Великобритании политику в отношении России и ряд других общих вопросов указанных стран.

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