Вашингтон, , 01:32 — REGNUM США продолжат оказывать давление на движение «Ансар Аллах» (йеменских хуситов), несмотря на намерение Госдепартамента США исключить его из списка террористических организаций. Об этом глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс сообщил в ходе брифинга 8 февраля.

«Я думаю, что мы, безусловно, продолжим оказывать давление на руководство движения «Ансар Аллах», — сказал Прайс. По его словам, это возможно и без нахождения организации в американском списке террористических структур.

Напомним, что движение «Ансар Аллах» было внесено Минфином США в американский список террористических организаций 19 января — за день до инаугурации нового президента США Джо Байдена. Уже 4 февраля Байден объявил о прекращении силовой помощи так называемой антитеррористической коалиции арабских стран, действующей в Йемене с 2015 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдепартамент США уведомил Конгресс о намерении отменить решение администрации бывшего президента США Дональда Трампа о включении движения «Ансар Аллах» (йеменские хуситы) в список террористических организаций.

Читайте ранее в этом сюжете: США намерены исключить йеменских хуситов из списка террористов