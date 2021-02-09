Вашингтон, , 01:09 — REGNUM Госдепартамент США безуспешно попытался связаться с главой правящей партии Мьянмы Аун Сан Су Чжи, арестованной в ходе военного переворота в стране, заявил глава пресс-службы ведомства Нед Прайс в ходе брифинга.

«Вскоре после событий 1 февраля мы пытались установить контакт с Аун Сан Су Чжи. Мы делали это как официально, так и неформально. Эти запросы, конечно, были отклонены», — заявил он.

Также на брифинге у Прайса спросили, планируют ли Соединенные Штаты отзывать своих дипломатов из Мьянмы в связи с переворотом. В свою очередь представитель Госдепа заявил, что конкретных планов нет, однако ведомство рассматривает и такой сценарий развития ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля в Мьянме прошли крупные протесты против государственного переворота в стране. Для разгона демонстрантов правоохранительных органы применили водометы. Сведений о пострадавших не поступало.

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