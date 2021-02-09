Тегеран, , 07:09 — REGNUM 8 февраля министерство иностранных дел Ирана передало свои соболезнования индийскому правительству и нации в связи с гибелью людей в результате наводнения в северных районах страны. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Официальный представитель министерства иностранных дел Саид Хатибзаде в своем послании передал соболезнования индийскому правительству и народу в связи с наводнением, унесшим жизни десятков человек.

Около 150 человек погибли после того, как гималайский ледник сошел с горы Нандадеви, врезавшись в плотины двух гидроэлектростанций рано утром 7 февраля. Судя по опубликованным кадрам, одна из плотин разрушена. В связи с этим, власти Индии привели в состояние повышенной готовности ряд северных районов.

Катастрофа была названа в СМИ «Гималайским цунами» из-за потоков воды, обрушившихся на горный район.