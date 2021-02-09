Тегеран, , 07:08 — REGNUM Возрождение ядерной сделки 2015 года (СВПД), которая была в одностороннем порядке расторгнута бывшей администрацией США, не требует какого-либо посредничества, заявил официальный представитель МИД Ирана 8 февраля. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Соединенные Штаты должны вернуться к полному соблюдению резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, чтобы вернуть СВПД», — заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде на своей еженедельной пресс-конференции.

«Иран оставил открытым путь для США и Европы, чтобы компенсировать свои прошлые нарушения и вернуться назад к своим обязательствам», — отметил он.

Чиновник также подчеркнул: «Тегеран не помешает Вашингтону вернуться к рациональности и логике, а также покончить с высокомерием, от которого страдало прежнее американское правительство».

Отметив, что США являлись первой стороной, покинувшей стол переговоров, Хатибзаде заявил: «Мы будем ждать, пока другая сторона предпримет надлежащие действия и вернется ко всем своим обязательствам; затем мы пойдем по пути возвращения к нашим обязательствам».