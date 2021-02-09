Тегеран, , 07:02 — REGNUM 7 февраля Верховный лидер Исламской революции Аятолла Сейед Али Хаменеи заявил, что американские официальные лица должны полностью отменить санкции, введенные против Исламской Республики Иран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Аятолла Хаменеи заявил, что Иран в первую очередь проверит, надлежащим ли образом сняты санкции, а затем вернется к своим обязательствам по ядерной сделке 2015 года. «Такова политика Исламской Республики, которой единодушно придерживаются все иранские официальные лица», — отметил Верховный лидер.

Хаменеи сделал это замечание во время встречи с группой командующих вооруженными силами страны. Мероприятие проводится ежегодно по случаю исторической встречи личного состава ВВС армии Исламской Республики с основателем современного Ирана покойным Имамом Хомейни 8 февраля 1979 года.

Аятолла Хаменеи заявил, что присяга, принесенная иранскими ВВС доисламской революции имаму Хомейни всего за 3 дня до победы революции, была значимым шагом и главным фактором, способствовавшим победе революции.