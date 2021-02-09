Тегеран, , 06:51 — REGNUM Около 17 иранских рыбаков, задержанных пакистанскими войсками, были освобождены из тюрьмы и доставлены на родину, заявило иранское дипломатическое представительство 7 февраля. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Генеральное консульство Ирана в Карачи рассказало, что в результате предпринятых дипломатических усилий миссии около 17 иранских моряков были освобождены и доставлены в Тегеран специальным рейсом.

Рыбаки были арестованы пакистанскими морскими силами безопасности за незаконный въезд в пакистанские территориальные воды. В общей сложности власти Пакистана освободили 101 иранца, вернув их своим семьям.

Ранее генеральный консул Ирана в Карачи Ахмад Мохаммади заявил на отдельных встречах с пакистанскими официальными лицами, что просит местные власти быть более снисходительными к халатности иранских рыбаков.

Он призвал владельцев лодок и иранских рыбаков быть более осторожными и избегать вхождения в пакистанские территориальные воды, поскольку административный процесс в Пакистане сложен, а работа по освобождению заключенных иранских заключенных требует значительных усилий.