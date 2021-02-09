Тегеран, , 06:44 — REGNUM 6 февраля президент Ирана Хасан Рухани объявил о начале вакцинации от COVID-19 в ближайшие дни на основе приоритетов, которые будут определены министерством здравоохранения и медицинского образования. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Рухани сделал это замечание на заседании национальной целевой группы по борьбе с коронавирусом в Тегеране.

«Смертельный вирус создал критическую ситуацию во всем мире, и лучший способ борьбы с пандемией — это профилактика», — отметил президент.

Ранее Рухани заявил, что до тех пор, пока местная вакцина недоступна, использование иностранной вакцины является необходимостью.

«Тем не менее правительство уделяет большое внимание производству отечественной вакцины», — подчеркнул он.

Далее президент сообщил, что вакцинация начнется в Иране до 22 бахмана — дня победы Исламской революции 1979 года в Иране, который приходится на 10 февраля этого года.

С момента вспышки пандемия коронавирусной инфекции унесла жизни более 2 300 000 человек по всему миру. Число погибших в Иране перевалило за 58 000.