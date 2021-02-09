Тегеран, , 06:58 — REGNUM 6 февраля Международный суд (МС) заявил, что он обладает полной юрисдикцией рассматривать заявку Ирана, поданную с жалобой на то, что санкции США нарушают положения Договора о дружбе 1955 года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

3 февраля 2021 года Международный суд отклонил предварительное возражение, выдвинутое Соединенными Штатами. Президент Ирана Хасан Рухани назвал это решение «блестящей победой иранского народа перед лицом сверхдержавы».

Реагируя на решение Международного суда, представитель Госдепартамента США Нед Прайс выразил недовольство, призвав суд прекратить рассмотрение дела Ирана против Соединенных Штатов.

«Мы с большим уважением относимся к Международному суду. В то же время мы разочарованы тем, что суд не принял наши обоснованные юридические аргументы, что дело, возбужденное Ираном, находится вне юрисдикции Международного суда, в связи с чем суд не должен рассматривать его», — отметил Прайс.