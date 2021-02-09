Тегеран, , 06:54 — REGNUM 6 февраля министр обороны и материально-технического обеспечения вооруженных сил Ирана бригадный генерал Амир Хатами высоко оценил запуск спутникового носителя под названием Zoljanah, заявив, что данное событие демонстрирует научную мощь Исламской Республики. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По данным управления по связям с общественностью министерства обороны, он сделал эти замечания на встрече, состоявшейся в Индии с секретарем Индийского союза Мусульманской лиги.

Хатами отбыл из иранской столицы в Нью-Дели (Индия) 2 февраля, чтобы встретиться с индийскими официальными лицами и принять участие в Конклаве министров обороны региона Индийского океана (IOR) в рамках Aero India 2021.

«Запустив Zoljanah с твердотопливным двигателем, иранская молодежь доказала, что не жалеет сил в сферах науки, знаний и технологий, чтобы достичь успеха», — сказал министр обороны. «Иран сегодня полагается на свой собственный потенциал во всех научных областях», — отметил он.

Во время своего выступления на Конклаве министров обороны ИОР Хатами подчеркнул, что события последних десятилетий говорят всем о том, что сегодняшний мир остро нуждается в реорганизации существующей глобальной системы.