Вашингтон, , 06:43 — REGNUM Президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонный разговор 8 февраля, сообщили в пресс-службе Белого дома.

В ходе беседы Байден и Моди договорились тесно сотрудничать во имя борьбы с коронавирусом, возобновить партнерство в области изучения изменения климата, а также вместе противостоять терроризму и восстанавливать экономику обеих стран.

Равным образом было объявлено о продолжении тесного сотрудничества в целях развития Индо-Тихоокеанского региона, включая поддержку судоходства и усиление региональной архитектуры в рамках «Четырехстороннего диалога по безопасности».

Байден уверил, что стремится защищать демократию во всем мире и отметил, что общая приверженность демократическим ценностям является краеугольным камнем американо-индийских отношений.

Как ранее писал ИА REGNUM, нынешняя политика США контрпродуктивна и способствует расширению партнерства между Россией и Китаем. В этом контексте укрепление связей с Индией приобретает еще большее значение для политиков США. Даже пытаясь снизить напряженность в отношениях с Китаем, Байден должен проявлять осторожность, чтобы не упустить историческую возможность создать американо-индийский союз безопасности. Самые могущественные и густонаселенные демократии мира могли бы заключить прочные партнерские отношения, которые поспособствовали бы поддержанию стабильного баланса сил в Индо-Тихоокеанском регионе.