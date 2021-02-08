Вашингтон, , 23:59 — REGNUM Новый президент США Джозеф Байден провёл телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным раньше, чем с главами многих других стран, из-за истекавшего срока действия договора СНВ-3. Об этом заявила 8 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Отвечая на вопрос журналистов, Псаки отметила, что Москва «определённо не является» союзником Вашингтона, а беседа двух лидеров «отчасти имела место потому, что приближалось истечение срока действия договора СНВ».

При этом она заверила, что в ходе разговора Байден «чётко высказался о существенных озабоченностях администрации США относительно сообщений о действиях правительства России».

Напомним, телефонный разговор Владимира Путина и Джо Байдена состоялся 26 января. Как сообщали в пресс-службе Кремля, что темой переговоров стало в том числе продление действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

3 февраля в МИД России состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для продления срока действия этого договора ещё на пять лет — до 5 февраля 2026 года.