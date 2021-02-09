Вашингтон, , 06:44 — REGNUM Президент США Джо Байден доверил секретной службе решить, должен ли экс-президент Дональд Трамп получать секретную информацию от разведсообщества, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Об этом 8 февраля пишет CNN.

«Президент сказал, что нет нужды Трапу получать отчеты с секретных брифингов. И конечно он упомянул «неуравновешенность» Трампа, с чем, я думаю, согласятся большинство американцев», — заявилаПсаки во время брифинга для журналистов.

«Трамп еще не запрашивал отчеты по работе Белого дома, но если запросит, то этот вопрос будет решать разведсообщество», —добавила пресс-секретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский президент Джо Байден заявил о намерениях заставить мир забыть о годах правления Дональда Трампа. Он пообещал проводить иную внешнюю и внутреннюю политику, нежели во времена экс-президента США.