Варшава, 8 февраля 2021, 22:42 — REGNUM Об «ответной» высылке из Польши российского дипломата сообщило 8 февраля внешнеполитическое ведомство республики в Twitter.
Назвав высылку Россией сотрудника генконсульства Польши в Санкт-Петербурге «необоснованным», польский МИД заявил, что принимает ответные меры — «в соответствии с принципом взаимности и по согласованию с Германией и Швецией».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, польский дипломат был объявлен persona non grata в России за участие в несогласованной акции 23 января 2021 г. Как и дипломаты из Германии и Швеции.
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