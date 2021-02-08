Приштина, , 22:58 — REGNUM Kaндидат на пост премьер-министра Косово и лидер оппозиции Альбин Курти вместе с кандидатом его партии «Движение за самоопределение» Вьосой Османи провели демонстрацию в косовском городе Витии (сербское название Витина) в преддверии досрочных парламентских выборов 14 февраля.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, участники, которых было не менее двух тысяч несли в руках албанские флаги не соблюдали социальную дистанцию, несмотря на то, что ранее «Самоопределение» регулярно подчеркивало безопасность своих акций.

На своей странице в социальной сети Facebook Османи заявила, что ее коалиция с «Самоопределением» получит большинство в парламенте, что позволит Косово обрести новые перспективы.

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