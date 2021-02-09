Москва, , 03:01 — REGNUM Заявление представителей МИД России о том, что критические высказывания о России верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, которые он сделал по возвращению в Брюссель, контрастируют с его выступлениями в Москве, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 8 февраля в социальной сети Facebook.

«Я вообще не могу понять их логику. Зачем надо было наводить такой шум, используя молодежь, забивая им голову фантазией? И зачем позволять кому-то хаять нас. Мы сами разберёмся. Значит, им можно прощать вмешательство в политику нашей страны и они могут в сетях нести всякий бред каждый день», — пишет Raisa V.

Многие пользователи указали на неприкрытое двуличие, которое можно наблюдать в поведении европейских политиков. Люди уверены, что вся их деятельность направлена исключительно для вмешательства во внутренние дела Российской Федерации.

«Чтобы, вернувшись, наврать, не стоило ехать в Москву. Это и есть «моральный» облик современной европейской политики. Облажался в Москве, теперь выкручивается», — поделился своим мнением Alexey K.

Некоторые комментаторы отметили, что не считают фигуру Борелля сколько-нибудь весомой для того, чтобы с ней считаться. Граждане уверены, что есть более крупные политики в Европе, чьё мнение стоило бы учитывать.

«Да не стоит этого бухгалтера от дипломатии воспринимать всерьёз. Не Меттерних», — считает Игорь А.

Нашлись и те, кто предложил руководству России перестать возиться с европейскими чиновниками, а начать договариваться напрямую с конкретными странами или представителями европейского бизнеса.

«А возможно ли общаться не с еврокомиссарами из Брюсселя, а с самими странами, входящими в ЕС, по отдельности?», — задаётся вопросом Villiam K.

Напомним, 8 февраля представители МИД России заявили о том, что критические высказывания о России верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, которые он сделал по возвращению в Брюссель, контрастируют с его выступлениями в Москве.