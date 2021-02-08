Нью-Йорк, США, , 21:36 — REGNUM Вице-председателем Международного суда ООН избран судья из России Кирилл Геворгян, сообщили 8 февраля в пресс-службе инстанции.

Геворгян избран на трёхлетний срок. Избран и председатель Международного суда ООН: им стала американский судья Джоан Донохью.

Напомним, предшественником Геворгян на посту вице-председателя суда является Сюэ Ханьцинь из Китая. Международный суд ООН состоит из 15 судей. Он рассматривает споры между странами.

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