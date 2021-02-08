Киев, , 21:42 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский вечером 8 февраля провел телефонный разговор с председателем правления, главным исполнительным директором фармацевтической компании Pfizer Альбертом Бурлой.

Отчет о переговорах приводит пресс-служба офиса Зеленского, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, стороны обсудили текущую эпидемическую ситуации на Украине и планах властей по развертыванию вакцинации против COVID-19. Кроме того, собеседники обсудили вопросы, связанные с заключением контракта на поставку в Украину вакцины Pfizer/BioNTech в кратчайшие сроки.

В частности, отмечает пресс-служба, глава правления Pfizer пообещал «сделать все возможное», чтобы Украина получила первые партии вакцины по контракту как можно скорее.

«Спасибо, что сделали все возможное, чтобы ускорить поставки вакцины Pfizer в Украину. Мы готовы создать все необходимые условия для использования вакцины. COVID-19 все еще остается главным вызовом для мира. Мы высоко ценим, что фармацевтические компании борются за нас на передовой», — сказал на это президент Украины.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина получила подтверждение на поставку в общей сложности 22 млн доз вакцин против COVID-19, в том числе 12 млн доз вакцин для профилактики COVID-19 производства компании AstraZeneca и NovaVax. Вакцину Pfizer Украина должна получить в рамках глобальной программы COVAX, предполагалось, что первая партия составит порядка 120 тыс. доз вакцины. Министр заявил, что проблема теперь не в наличии вакцины, а в том, захочет ли население Украины массово вакцинироваться.

Ранее сегодня стало известно, что украинское правительство попросило США помочь с подготовкой к проведению вакцинации от COVID-19.

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