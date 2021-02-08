Берлин, 8 февраля 2021, 21:19 — REGNUM Протест выразило посольство России в Германии в связи с высылкой российского дипломата из ФРГ, сообщили 8 февраля в пресс-службе диппредставительства.
Комментируя заявление германского МИД о том, что российский дипломат объявляется в Германии persona non grata и что это — ответная мера, поскольку Россия также выслала дипломата, в посольстве отметили:
«Сожалеем, что в последнее время Берлин всё чаще прибегает к откровенно конфронтационным жестам в отношении России. На любые недружественные проявления будут и впредь даны адекватные и соразмерные ответы».
Решение Берлина российское диппредставительство назвало «безосновательным и недружественным шагом», отрицательно влияющим на отношения двух государств.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее германский МИД объявил о высылке российского дипломата из Германии. Это подаётся как ответная мера на высылку германского дипломата из России.
Между тем германский представитель лишился статуса persona grata в России, потому что принимал участие в несанкционированной акции в Москве.
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