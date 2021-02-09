Москва, , 00:35 — REGNUM В период обучения с применением дистанционных технологий московские школы в качестве компенсации за завтраки и обеды выдавали льготным категориям учащихся, в том числе детям из многодетных семей, продуктовые наборы, в которые входили крупы, подсолнечное масло, кукурузные хлопья, сладости, консервированная рыба и прочее. Однако не все родители остались довольны такой компенсацией.

Пачка с рисом, полученная в продуктовом наборе в школе 1468 г. Москвы

Мирошникова Оксана Сергеевна, многодетная мама, чей ребенок учится в московской школе №1468, пожаловалась корреспонденту ИА REGNUM на низкое качество продуктов и наличием в них… «живности». Это произошло 29 января 2021 года в управе Таганского района города Москвы на внеочередном открытом заседании муниципальных депутатов.

Оксана получила коробки с набором 29 декабря 2020 года, и спустя почти месяц решила приготовить детям плов из риса, входящего в набор, но, даже не успев вскрыть пакет, обнаружила в нём ползающих насекомых.

Многодетная мама так описывает ситуацию:

«Я была уверена, что раз продукты выдали в школе, проблем быть не может, тем более, что есть ответственный по питанию в школе в лице Лияны Умяровой. Я стараюсь кормить детей правильно, а рис — крупа тяжелая и малополезная. К тому же крупа в наборе оказалась низкосортная и не годится для гарнира. Поэтому сразу убрала крупу в шкаф, а 28 января я решила приготовить из неё хотя бы плов. И тут обнаружила, что все 4 килограмма риса были с насекомыми».

29 января 2021 года в Управе Таганского района города Москвы проходил публичный отчёт директоров района о работе их школ, на котором присутствовал и директор школы 1468 Гончарова Светлана Валерьевна.

Оксана Сергеевна принесла запечатанные пачки риса на это мероприятие для того, чтобы показать директору. Но директор Гончарова вопросы относительно риса проигнорировала. Ответ неожиданно был получен от директора школы № 498 Гордзейко Тамары Васильевны, присутствовавшей на собрании.

«В хамской форме этот директор выдавала мне «инструкции» что и как я должна делать и вела себя при этом довольно агрессивно, — рассказывает Оксана Сергеевна. — У меня вопрос: Зачем вся эта канитель? Зачем сначала все это везти в школу, потом родителям нужно ломать голову, как притащить домой? Все можно и нужно делать проще: посчитать стоимость завтрака и обеда и перечислить её на карту родителя. Мамы сами разберутся что купить ребенку на эти деньги. Уж точно не низкосортный рис и селедку в масле».

Но быть может всё это несправедливые обвинения, нельзя же обвинять директоров школ и чиновников на основании отдельно случая. ИА REGNUM обратилось в общественное движение «Родители Москвы» за уточнением ситуации с качеством бесплатных продуктов, выдаваемых школьникам. Для этого был проведён опрос среди участников движения — родителей учеников московских школ — на предмет обнаружениями ими насекомых в школьных продуктовых наборах для льготных категорий.

Результаты опроса, в котором приняли участие 327 человек — родителей учеников из 235 московских школ, впечатлили:

Испорченные продукты в продуктовых наборах обнаружили 78% опрошенных.

В основном речь шла об зараженных насекомыми крупах — рисе и гречке. Также насекомые были обнаружены в какао и сахаре. В консервных банках с рыбой при вскрытии родители находили червей.

Многие из тех родителей, кто рискнул попробовать содержимое продуктового набора, отмечали неприятный вкус и внешний вид продуктов. У некоторых изделий на момент их получения истёк срок годности.

Вот лишь некоторые из комментариев, которые родители оставили в анкетах:

«Рыбные консервы с глистами! Почему выдавали только рыбные консервы? Не колбасу, не сосиски, не тушенку, а одну рыбу! Макароны очень плохого качества. Мука грубого помола с шелухой».

«Рис с жуками, гречка с плесенью, рыбные консервы, некоторые, были отвратительного качества, масло в некоторых партиях было вонючее».

«Гречка с плесенью, хлопья кукурузные прогорклые, отвратительный с химическим вкусом сок».

«Рис с жуками. Какао ужасное. Печенья самые дешёвые, часто на растительных маслах. Консервы которые никто никогда из детей не ест, ни в суп, ни в салат не положишь — скумбрия, даже кошке от неё плохо было… сначала была горбуша нормальная, потом эта скумбрия. Масло растительное часто очень низкого качества, плохой очистки с запахом при жарке».

Испорченные просроченные рыбные консервы из продуктового набора школы 1468

«В рисе были жучки живые в закрытой упаковке. Кукуруза консервированная очень невкусная! Хлопья были сначала вкусные сладкие, потом стали другого производителя несладкие и дети не едят. Самые первые наборы были очень вкусные и качественные, продукты в основном кубанские, а потом уже собирали лишь бы отвязаться».

«Рис с букашками, какао с мошками, консервы с червячками, макароны низкого качества — при варке образуется слизь».

«Продукт с насекомыми, рис не проваривается внутри, а снаружи становится как клей, макароны развариваются в общую массу, гречка грязная, шоколад не тает, как глина тянется, соломка горчит. Вкус продуктов ужасный был в последних наборах, явно они были самые дешёвые, дети есть не стали. Консервы — одна рыбинка на всю банку, остальное вода-бульон. Какао толком не растворяется, молоко может храниться вечно и по вкусу ужасное, там от молока осталось только название. Сок яблочный ужасный — сахар и ароматизатор сплошной».

Многодетная мама учеников одной из московских школ, Наталья Д., получившая продуктовый набор в декабре 2020 года так прокомментировала ситуацию:

«Нам очень обидно за то, что наших детей поставщики этих продуктовых наборов не считают за людей. Мы, многодетные семьи и семьи, имеющие детей-инвалидов, имеем право на качественные продукты. И не понимаем, за что нас унизили этими вонючими консервами с червяками и рисом с жуками».

Большинство родителей не обращались в школу с жалобами на продуктовые наборы. Основной причиной этого стало неверие родителей учеников школ в то, что директор в состоянии что-либо изменить.

Большая часть родителей, которые обратились в школу с претензией письменно или по телефону, получили замену продуктам, другая часть ответа от школы не дождалась.

Поставщиком «первосортного» риса для школьных продуктовых наборов на упаковках значится ИП Евсеев И.В.

Управление Роспотребнадзора по Московской области 29 января 2021 сообщилона своем сайте о том, что

«деятельность предприятия ИП Евсеев И.В., согласно выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП прекращена с 06.11.2020.

В ходе предварительной проверки установлено, что по фактическому адресу предприятие ИП Евсеев И.В. производственную деятельность не осуществляет.

Продукция данного производителя не соответствует обязательным требованиям технических регламентов по содержанию мучных вредителей, производится неизвестными лицами, в неизвестных условиях, маркируется с использованием недостоверных сведений, поэтому может быть опасной и вызвать пищевое отравление».

У родителей остаются вопросы к московским школам, которые являлись заказчиками и подписантами государственных контрактов на поставку некачественных продуктовых наборов — когда школы начнут проверять поставщиков на качество предлагаемых детям продуктов и тем самым нести ответственность за здоровье школьников?

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