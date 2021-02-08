Киев, , 21:11 — REGNUM Украинская власть, без суда и следствия закрыв оппозиционные телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK нарушила Хартию фундаментальных прав ЕС, а без ее соблюдения евроинтеграционные устремления страны просто невозможны.

Об этом в совместном эфире трех телеканалов сегодня, 8 февраля, заявила депутат Европарламента, представитель Латвии Татьяна Жданок.

Она подчеркнула, что в ее стране были прецеденты закрытия телеканалов, но все они касались исключительно иностранных вещателей. Жданок признала, что в Латвии имеет место быть определенная цензура — «однако не настолько сильная, как на Украине».

«В Латвии мы, конечно, имеем проблемы с работой в фейсбуке, с продвижением наших материалов, но пока вот такого тотального запрета нет… У нас партийный фейсбук достаточно хорошо работает. Но надо сказать, что ваша Украина, конечно, оглядывается на то, что происходит с нами. И если уже ЕС допускает и закрывает глаза на то, что происходит в Латвии, ваши власти считают, что у них руки вообще развязаны. И, к сожалению, вот это отсутствие критического взгляда, видимо, придает силы, уверенности и решимости вашим властям в данном случае», — заявила Жданок.

Вместе с тем, депутат Европарламента подчеркнула, что одобрительная реакция «отдельных посольств» на закрытие в Украине телеканалов говорит о наличии двойных стандартов.

«Можно сказать, что это не то, что двойные стандарты — это вообще отсутствие стандартов. Потому что есть Хартия фундаментальных прав ЕС, это более сильный даже документ, чем все документы там Совета Европы, ООН. Там сказано, что государство не просто должно, а что человек имеет право на получение разносторонней информации, так что государства должны обеспечить людям возможность получения различной информации, из различных источников. Это требование ЕС. И как Украина собирается двигаться дальше в направлении Европы, если она это требование просто нагло игнорирует?» — задала риторический вопрос Жданок.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня же более 400 журналистов с попавших под санкции телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK провели акцию протеста против ограничения свободы слова в стране и даже попытались добиться встречи с президентом Зеленским, но безуспешно.

Напомним, что по версии Киева, в ЕС якобы на неофициальном уровне одобрительно отнеслись к решению заблокировать вещание трёх оппозиционных украинских телеканалов. Позже инсайдеры из Брюсселя сообщили, что это не вполне соответствует истине, а европейские чиновники признают право Киева защититься от манипуляций — но «это не должно происходить за счет свободы СМИ».

Комментарий послов стран G7 также был неоднозначным — дипломаты согласны, что Украине нужно бороться с дезинформацией в СМИ, но в рамках существования свободы медиа.