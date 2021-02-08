Сараево, , 21:22 — REGNUM Глава кантона Сараево Эдин Форто 8 февраля обсудил с послом Иоганном Саттлером, главой делегации Европейского союза и специальным представителем ЕС в Боснии и Герцеговине, проекты в области охраны окружающей среды, энергоэффективности и борьбе с коррупцией. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

По этому случаю Форто заявил, что для правительства чрезвычайно важно принятие закона о непотизме и партийной занятости в органах управления и других учреждениях. Благодаря данному закону будет запрещено нанимать ближайших родственников избранных и назначенных должностных лиц.

Форто сообщил послу Саттлеру, что правительство планирует принять новый закон «О дорожном движении» и сформировать агентство общественного транспорта с определением стандартов работы общественного транспорта, включая экологические.

«Мы намерены запустить электрические автобусы и системно подойти к трансформации общественного транспорта, который должен быть обновлён в ближайшие два года», — отметил Форто.