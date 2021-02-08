Москва, , 20:59 — REGNUM Обвинения в адрес российского телеканала «Россия-РТР» говорит о непонимании латвийскими властями принципов демократического диалога, острая риторика для которого в телевизионных передачах является нормой.

Об этом 8 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя запрет ретрансляции «России-РТР» в Латвии. Она назвала недружественный шаг Латвии грубым нарушением «международных обязательств Риги по обеспечению свободы слова и плюрализма мнений».

Говоря о том, что российский телеканал был запрещён под тем предлогом, что ведущие программы «60 минут» якобы разжигают ненависть и клевещут, Захарова напомнила, что в этой телепередаче заявления делались «в ходе дискуссионной программы, для которых резкие высказывания — характерное явление».

Захарова «Острая риторика является неизбежным элементом полноценного и демократического диалога, в котором представлены противоположные точки зрения».

Поэтому заявления из Риги Москва считает «предвзятыми и политически ангажированными». И это подтверждается отсутствием аналогичной реакции Латвии «на не менее чувствительный контент, распространяемый западными информационными источниками».

Захарова добавила, что латвийское руководство, как видно, решило «любой ценой искоренить российские и русскоязычные СМИ» из информационного пространства, а также русский язык и всякое инакомыслие. Это не что иное как ущемление прав русскоговорящего населения Латвии.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Национальный совет по электронным СМИ Латвии объявил о приостановке в республике вещания «России-РТР» сроком на один год, начиная с 15 февраля 2021 г.

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