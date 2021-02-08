Подгорица, , 20:59 — REGNUM Министр иностранных дел Черногории Джордже Радулович заявил, что правительство Черногории намерено как можно скорее открыть посольство в Копенгагене.

Он отметил, что это будет четким сигналом нашей внешнеполитической приверженности политическому Западу Европы.

Также министр Радулович побеседовал с послами стран, где у Черногории пока нет диппредставительств — Индии и Дании.

Он приветствовал посла Индии Ядепа Мазумдара и посла Дании Сьюзан Шина.

Поздравив посла Мазумдара со вступлением в должность, он выразил уверенность, что дружественные отношения между Черногорией и Индией улучшатся в течение его срока.