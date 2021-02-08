Киев, , 20:15 — REGNUM Окружной административный суд Киева отказался удовлетворить заявление об обеспечении иска председателя Конституционного суда Александра Тупицкого по поводу его недопуска в здание суда.

Соответствующее решение принято сегодня, 8 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Суд считает, что истцом не представлены надлежащие и допустимые доказательства в подтверждение «существования очевидной опасности причинения вреда его правам и интересам» до принятия решения по данному делу.

Также, по мнению суда, применение мер обеспечения иска, на которых настаивал Тупицкий, не может основываться на тех обстоятельствах, которыми он обосновывает свои исковые требования.

ИА REGNUM напоминает, что 29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца из-за расследования, где фигурирует судья. После этого сотрудники управления государственной охраны попросту не пускали Тупицкого в здание суда.

28 января Тупицкий подал в Окружной админсуд Киева иск по поводу недопуска его в здание суда, а позже — заявление об обеспечении этого иска до рассмотрения дела по существу.

Конфликт офиса президента и Конституционного суда Украины начался в октябре 2019 года, когда суд принял решение, отменяющее часть антикоррупционной реформы.