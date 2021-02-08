Бишкек, , 20:05 — REGNUM Исполняющий обязанности мэра столицы Киргизии Балбак Тулобаев пообещал в ближайшее время разоблачить депутатов республиканского парламента, незаконно заполучивших земельные участки в городе Бишкеке, передает Kaktus.media.

По словам столичного градоначальника, в городском парламенте тоже есть такие люди, которые «занимаются противозаконными деяниями».

Читайте также: Спецслужбы Киргизии задержали депутата за коррупцию

Он отметил, что эта информация появится сразу же после того, как пройдет инвентаризация городских земель.

«Всему свое время. Мы всё скажем», — пообещал и. о. мэра киргизской столицы.

Также он напомнил, что ранее парламент Киргизии требовал его отставки и отчета о работе, проделанной за время пребывания в мэрском кресле.

Балбек Тулобаев подчеркнул, что отчитываться будет только перед Бишкекским городским парламентом.

Читайте также: Судья Верховного суда Киргизии оказалась собственницей более 20 квартир