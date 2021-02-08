Донецк, 8 февраля 2021, 20:04 — REGNUM Украинская сторона дошла до того, что открыто призывает к войне. Это возмутительно, говорится в заявлении от 8 февраля полпреда ДНР в Контактной группе, министра иностранных дел республики Натальи Никоноровой.
Комментируя слова главы украинской делегации в Контактной группе Леонида Кравчука, заявившего на телеканале «Украина-24», что ВСУ следует «отвечать выстрелом на выстрел» в Донбассе, Никонорова сказала:
Глава МИД ДНР указала на то, что заявление Кравчука согласуется с той стратегией, «которую Украина пытается продавить в своих недавних проектах».
Например, так называемый украинский план действий на три четверти противоречит Минским соглашениям, предусматривая силовой захват Донбасса. Упомянула Никонорова и украинские законопроекты об «интернировании» и «переходном периоде».
Донбасский дипломат отметила, что произошла нехарактерная для Киева согласованность «между тем, что представители Украины говорят, и тем, что они делают на практике».
Читайте также: Кравчук призвал ВСУ отвечать «выстрелом на каждый выстрел» в Донбассе
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 февраля Кравчук заявил, что в Донбассе ВСУ должны «на каждый выстрел отвечать выстрелом».
Читайте ранее в этом сюжете: В ДНР предостерегли Украину от принятия законопроекта о Донбассе
Читайте развитие сюжета: ВСУ за сутки трижды открывали огонь по территории ДНР — СЦКК