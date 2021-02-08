Донецк, , 20:04 — REGNUM Украинская сторона дошла до того, что открыто призывает к войне. Это возмутительно, говорится в заявлении от 8 февраля полпреда ДНР в Контактной группе, министра иностранных дел республики Натальи Никоноровой.

Комментируя слова главы украинской делегации в Контактной группе Леонида Кравчука, заявившего на телеканале «Украина-24», что ВСУ следует «отвечать выстрелом на выстрел» в Донбассе, Никонорова сказала:

«Мы категорически не приемлем тот факт, что глава делегации на площадке по мирному урегулированию конфликта в Донбассе позволяет себе делать заявления, в которых открыто призывает к войне».

Глава МИД ДНР указала на то, что заявление Кравчука согласуется с той стратегией, «которую Украина пытается продавить в своих недавних проектах».

Например, так называемый украинский план действий на три четверти противоречит Минским соглашениям, предусматривая силовой захват Донбасса. Упомянула Никонорова и украинские законопроекты об «интернировании» и «переходном периоде».

Донбасский дипломат отметила, что произошла нехарактерная для Киева согласованность «между тем, что представители Украины говорят, и тем, что они делают на практике».

Никонорова «Вот только эта слаженная единодушная деятельность направлена отнюдь не на достижение мира в Донбассе, а на ещё большую эскалацию, нарушение Минских соглашений, поражение в правах и свободах наших жителей и закреплении всего этого беспредела на законодательном уровне украинским парламентом».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 февраля Кравчук заявил, что в Донбассе ВСУ должны «на каждый выстрел отвечать выстрелом».

Кравчук «И не надо ждать, выдумывать, провокация это или не провокация. Выстрел — это выстрел. Если они стреляют, отвечать надо так же».

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