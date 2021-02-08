Мёдон, , 20:06 — REGNUM Министр здравоохранения Франции Оливье Веран, принявший вакцину AstraZeneсa от COVID-19, заявил, что она может защитить от «почти всех вариантов вируса», несмотря на возможную малоэффективность вакцины против штамма коронавируса из ЮАР. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщает BFM TV.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения и надежда на вакцинацию — все новости»

После процедуры вакцинации, состоявшейся в медицинском центре города Мёдон, Веран заявил, что «вакцина AstraZeneсa позволяет защитить человека почти от всех вариантов вируса, которые сейчас циркулируют» по стране.

«Согласно научной и медицинской информации, которой я располагаю, на южноафриканский вариант коронавируса приходится менее 1% заражений во Франции», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля газета Financial Times, ссылаясь на результаты исследований, материалы которых готовятся к публикации, вакцина от COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета может оказаться малоэффективной от форм заболевания, вызванных штаммом из ЮАР.

Читайте ранее в этом сюжете: Учёные сообщили о малой эффективности вакцины AstraZeneca от штамма из ЮАР