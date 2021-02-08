Киев, , 19:43 — REGNUM Более 400 журналистов с телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, которые были закрыты властями Украины, сегодня, 8 февраля, провели акцию протеста против ограничения свободы слова в стране, передает корреспондент ИА REGNUM.

Также поддержать журналистов пришли более тысячи зрителей телеканалов.

Участники акции выстроились в длинную цепь на Парковой аллее в Киеве, неподалеку от центра «Парковый», где сегодня же проходил форум «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы» при участии президента Зеленского и других руководителей страны.

В руках журналисты держали плакаты: «Ким Чен Зе», «Зе против правды», «Конец свободы слова», «Не войну, а каналы», а также много других.

В рамках акции протеста съемочные группы телеканалов попытались зайти на мероприятие с участием Зеленского, однако их не пустила охрана, мотивируя это тем, что «их нет в списках».

При этом в студиях телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK ведущие и съемочные группы появились в эфире с заклеенными ртами, что символизирует ограничение свободы слова на Украине.

ИА REGNUM напоминает, что 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие утвержденное в этот же день решение Совнацбеза страны о введении персональных санкций против депутата Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, что привело к аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему трех телеканалов страны.

Оппозиция и телеканалы расценивают введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ и заявили о готовности судиться по этому вопросу, в том числе в европейских судах. На телеканалах работали более 1,5 тыс. человек.