Стокгольм, , 19:43 — REGNUM О высылке российского дипломата из Швеции в качестве ответной меры объявила шведский министр иностранных дел Анн Линде 8 февраля в Twitter.

По её словам, об этом решении Стокгольма было объявлено сегодня, 8 февраля, российскому послу.

Линде «Это чёткий ответ на неприемлемое решение о высылке шведского дипломата, который только выполнял свои обязанности».

Читайте также: В Швеции призвали к ответным действиям на высылку дипломатов из России

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дипломат генконсульства Швеции в Санкт-Петербурге был замечен в участии в несанкционированной акции 23 января 2021 г.

Заявив о несовместимости таких действий со статусом дипломатического работника, МИД РФ 5 февраля объявил о высылке шведского дипломата из России.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Швеции прокомментировал высылку дипломата из России