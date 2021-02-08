Скопье, , 22:20 — REGNUM Министерство здравоохранения Северной Македонии 7 февраля подписало соглашение о поставках 200 тысяч доз вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinofarm. Уже известно, что препарат будет поставляться производителем в аэропорт Скопье, однако даты поставок пока не оговорены.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, дата прибытия вакцины в страну будет известна до конца месяца.

С прибытием китайской вакцины начнется процесс иммунизации населения, в котором смогут принять участие до ста тысяч человек. Ожидается, что ежедневно вакцинацию будет проходить от двух до двух с половиной тысяч человек.

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