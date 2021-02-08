Пекин, , 19:30 — REGNUM Развитие двусторонних отношений и взаимного понимания между Китаем и США зависит от интенсивности поддержания контактов на различных уровнях. Об этом, как сообщает 8 февраля Синьхуа, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя недавние слова президента США Джозефа Байдена о том, что его страна не хочет конфликта с Китаем.

Дипломат также подчеркнул, что китайский лидер Си Цзиньпин ранее неоднократно встречался с Дж. Байденом. Китай, по его словам, стремится к таким отношениям с США, в которых не было бы места конфликтам и конфронтации, а процветало бы взаимовыгодное сотрудничество. При этом Пекин неизменно будет защищать суверенитет, безопасность и законные интересы развития, подчеркнул Ван Вэньбинь.