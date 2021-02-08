Берлин, , 19:22 — REGNUM О высылке в качестве ответной меры российского дипломата из Германии сообщил 8 февраля германский МИД.

«Этим шагом федеральное правительство реагирует на решение Российской Федерации от пятницы (5 февраля — прим. ИА REGNUM)», — сообщили в германском МИД.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 февраля российский МИД объявил о высылке трёх европейских дипломатов, в том числе сотрудника посольства Германии в Москве.

Решение было принято в связи с тем, что сотрудник германского посольства в Москве участвовал в незаконных акциях 23 января 2021 года. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель пообещала ответные меры.

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