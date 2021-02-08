Пекин, , 19:21 — REGNUM Китай предоставил Египту и Секретариату Лиги арабских государств (ЛАГ) вакцину от коронавируса собственного производства в качестве помощи. Об этом 8 февраля сообщает Синьхуасо ссылкой на заявление, сделанное в ходе видеоконференции послом КНР в Каире Ляо Лицяном, отметившим, что противоэпидемиологическая деятельность является важным участком сотрудничества КНР и Египта.

В дальнейшем, по словам дипломата, будут созданы благоприятные условия для масштабной закупки египетским правительством и организациями данного препарата, что отражает глубину дружбы и взаимодействия двух стран.

Предоставление определенного количества доз вакцины Секретариату ЛАГ связано с общей практикой помощи Пекина развивающимся странам. В настоящее время Китай помогает с вакцинами 14-ти таким государствам; в ближайшим будущем это количество увеличится еще на 38 единиц. В рамках этого проекта, осуществляемого на международной основе, Китаем выделено 10 млн доз. Кроме того, предпринят ряд мер по совместной с арабскими странами разработке и производству вакцин.

Мир, по словам, Ляо Лицяня, движется к сообществу единой судьбы, и Китай готов вносить свой вклад в развитие этой тенденции, вплоть до полной победы над коронавирусом.