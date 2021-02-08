Москва, , 19:09 — REGNUM Встреча спикера меджлиса Ирана Мохаммада Багера Галибафа с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и секретарём СБ РФ Николаем Патрушевым состоится завтра, 9 февраля, в Москве, сообщила 8 февраля председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

В ходе встречи с Галибафом Матвиенко назвала его визит в Москву «очень насыщенным». При этом приезд иранского гостя председатель Совфеда назвала коротким и пригласила Галибафа снова побывать в России, «чтобы посетить один или два наших региона».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Галибаф в Москве передал президенту России Владимиру Путину послание духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

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