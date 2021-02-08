Варшава, , 19:03 — REGNUM Евросоюзу не стоит «прощать производителей вакцин» за задержки поставок препаратов. Об этом 8 февраля сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на своей странице в соцсети Facebook.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения и надежда на вакцинацию – все новости»

Он отметил, что распределение и организация вакцинации в странах ЕС велись еще с октября прошлого года. «Если бы у нас было изначально запланированное число вакцин, мы бы гораздо быстрее победили пандемию», — подчеркнул глава правительства.

«Брюссель мог бы не прощать производителей вакцин за задержки поставок. Они этим срывают наши планы по вакцинации. Надо было как-то надавить на производителей, чтобы они более ответственно подходили к своим обязательствам», — отметил польский премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе американский производитель вакцин от COVID-19 Pfizer в одностороннем порядке временно сократил объемы поставок своей продукции в страны ЕС в связи с модификацией своего завода в Бельгии.