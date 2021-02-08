Москва, , 18:51 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский видит себя на посту президента России.

Владимир Жириновский Андрей Лыткин © ИА Красная Весна

«Себя», — заявил Жириновский, отвечая в ходе эфира в Instagram на вопрос, кого он видит на посту главы государства по итогам выборов в 2024 году.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в декабре 2020 года Жириновский назвал возможных преемников Владимира Путина по посту президента РФ. В их числе Жириновский назвал главу правительства РФ Михаила Мишустина, министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, главу СВР Сергея Нарышкина и так далее. Однако кого бы мы ни рассматривали сейчас, через четыре года, в 2024 году, кандидат наверняка будет совершенно другой, указал парламентарий позже, поясняя свою позицию. Жириновский также не исключил участия в выборах действующего президента Владимира Путина.

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