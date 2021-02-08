Нур-Султан, , 18:50 — REGNUM Казахстан намерен подарить вооруженным силам Киргизии и Таджикистана большое количество боеприпасов. Проекты соответствующих постановлений находятся на рассмотрении казахского правительства, сообщает телеграм-канал «Записки тов. Сухова».

Планируется, что в рамках безвозмездной военно-технической помощи киргизская армия безвозмездно получит тысячу ракет для РСЗО «Град», 6 миллионов патронов к автоматам Калашникова калибра 5,45 мм, а также системы связи и сигнальные ракеты.

Таджикским военным достанутся 10 тысяч снарядов к 82-миллиметровым минометам, 20 тысяч снарядов для автоматических пушек и 3 миллиона автоматных патронов.

При этом доставку в соседние страны патронов, ракет и военного оборудования казахская сторона берет на себя.

Отметим, что Казахстан, а также Россия регулярно оказывают военно-техническую помощь своим менее богатым партнерам по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — Киргизии и Таджикистану.