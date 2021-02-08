Москва, , 18:28 — REGNUM Первый секретарь посольства Албании в Москве Йонида Дрогу объявлена persona non grata в России, сообщили 8 февраля в пресс-службе МИД РФ.

Соответствующая нота вручена послу Албании в Москве Арбену Газиони. Дрогу предписано покинуть территорию России в течение 72 часов.

Российское внешнеполитическое ведомство пояснило, что высылка Дрогу является ответом на аналогичные действия Албании по высылке первого секретаря посольства РФ в Тиране «под совершенно надуманным предлогом».

«Действия албанской стороны рассматриваем как провокацию с целью набрать политические очки в условиях начавшейся в Албании избирательной кампании, подыграть антироссийским силам на Западе и заручиться их поддержкой», — отметили в МИД РФ.

Российское внешнеполитическое ведомство добавило, что албанская сторона допустила действия, которые «противоречат заверениям Тираны о стремлении развивать дружественные отношения между нашими странами». Тирана таким образом ухудшила «перспективу преодоления застоя в двусторонних делах».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый секретарь посольства РФ в Тиране Алексей Кривошеев был выслан из Албании в конце января якобы из-за многочисленных нарушений карантинных мер по коронавирусу.

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