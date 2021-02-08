Москва, , 18:18 — REGNUM Президент России Владимира Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре 8 февраля обсудили вопросы международной и региональной повестки. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Продолжен обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, прежде всего в контексте текущей ситуации на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры двух стран договорились о дальнейших контактах на различных уровнях.

Телефонный разговор состоялся по инициативе израильской стороны, уточнили в пресс-службе.

В свою очередь, в канцелярии израильского премьера отметили, что Путин и Нетаньяху в числе прочего обсудили «продолжение координации между Израилем и Россией в свете развития ситуации в сфере безопасности в регионе».

Напомним, предыдущий телефонный разговор лидеров России и Израиля состоялся в конце декабря минувшего года. Тогда, как сообщали в Кремле, стороны обсуждали наращивание двустороннего сотрудничества, борьбу с коронавирусом и ситуацию в Сирии.