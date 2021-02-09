Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 9 февраля, Госдума в первом чтении обсудит законопроект, запрещающий изъятие домашних животных за долги, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Драй © ИА REGNUM

Негативные последствия изъятия животных у их владельцев наступают как для самих граждан (по статистике 83% граждан считают домашних животным членами своей семьи), так и для животных: органы власти и организации, осуществляющие изъятие животных, зачастую, не обладают требуемыми условиями для их содержания, отмечают в Госдуме.

Предлагается установить запрет на изъятие по долговым обязательствам домашних животных, которые определены федеральным законом «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (кошек, собак и других), по аналогии с запретом на изъятие сельскохозяйственных животных. Речь идет о зверях, которые не используются в предпринимательской деятельности.

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