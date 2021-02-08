Белград, , 18:29 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич принял с прощальным визитом посла Нидерландов Хилеса Бесхора Плуха и поблагодарил его за активное сотрудничество, а также за его вклад в улучшение двусторонних отношений. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Вучич особенно высоко оценил визит главы МИД Нидерландов Стефа Блока в Белград во время дипломатической службы посла Плуха. Он выразил надежду на то, что в будущем контактов на высшем уровне станет больше, поскольку, по его словам, это приведет к взаимопониманию между Сербией и Нидерландами.

Оба собеседника подчеркнули, что экономические связи двух стран развиваются как посредством торгового обмена, так и через инвестиции голландских компаний на сербском рынке.

Плух отметил заметные результаты, достигнутые Сербией в области экономики, что привлекает потенциальных инвесторов из Нидерландов.

Вучич поблагодарил Нидерланды за поддержку европейского пути Сербии и отметил, что Белград привержен социальным и экономическим реформам.