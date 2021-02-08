Москва, , 17:43 — REGNUM Роскомнадзор может утвердить отличительные знаки для представителей СМИ, освещающих митинги, либо с 1 марта, либо с 1 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

МВД, Росгвардия и Союз журналистов России (СЖР) направили Роскомнадзору свои предложения по отличительным знакам для журналистов, работающих на массовых мероприятиях.

Предполагается ввести отличительный знак в виде надписи «ПРЕССА», размещенной на специальной карточке (бейдже), специальный жилет (неонового зеленого цвета) и нарукавные повязки.

Бейдж журналиста должен содержать информацию о свидетельстве регистрации СМИ, которое он представляет.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, единый стандарт журналистского удостоверения для идентификации сотрудников СМИ предложил ввести глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Замглавы МВД Игорь Зубов заявлял, что «правила и стандарты должны касаться не только отличительного знака, но чтобы не было эксцессов, что за документы, оформлены не по правилам, должен быть образец и редакционного задания, какая печать должна быть».

Госдума приняла закон, который распространяет на журналистов, освещающих события по заданию редакции, все обязанности и запреты, предусмотренные для участников митингов, демонстраций, шествий и пикетирований.

Штраф за незаконное использование знака сотрудника СМИ в ходе митингов и акций составит до 30 тыс. рублей, следует из поправок в КоАП.

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