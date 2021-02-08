Киев, , 17:41 — REGNUM США помогут Украине противостоять российской дезинформации против вакцинации от коронавируса, заявила на конференции 8 февраля временная поверенная в делах США в Киеве Кристина Квин.

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Представитель Вашингтона заявила, что некие «пророссийские политики» на Украине «подпитывают» ложную информацию против вакцинации. Конкретных имен дипломат не называла.

«К сожалению, политики, которые поддерживают российские силы, начинают распространять вот такое недоверие к вакцинации, что подрывает в целом способность сферы здравоохранения… Мы будем сотрудничать для того, чтобы противостоять дезинформации», — отметила Квин.

Она также заявила, что украинское правительство попросило США помочь с подготовкой к проведению вакцинации от COVID-19.

«Соединенные Штаты сразу ответили на запрос… В частности, осуществляется активная поддержка министерства здравоохранения в рамках планирования и подготовки первого этапа вакцинации», — подчеркнула временная поверенная в делах США в Киеве.

ИА REGNUM напоминает, что на этом же мероприятии глава представительства ЕС на Украине Матти Маасикас заявил, что официальному Киеву нужно приложить «много усилий» для укрепления доверия населения к вакцинации и дал украинским властям нестандартный совет, вспомнив про Элвиса Пресли.

В минздраве заявили, что первый этап вакцинации населения Украины от коронавируса начнется уже на следующей неделе, а для победы над болезнью необходимо вакцинировать от коронавируса COVID-19 минимум 60% граждан.