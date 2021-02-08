Стокгольм, , 17:27 — REGNUM Правительство Швеции не намерено изменять положения законопроекта, который существенно ослабит требования на въезд для новых беженцев. Об этом в интервью журналистам государственного новостного агентства Швеции TT заявил представитель «Зеленых».

7 февраля телеканал SVT сообщил, что правительство внесет ясность в законопроект о новой иммиграционной политике Швеции.

«Речь идет не об изменении его по существу, а об уточнении», — заявил представитель «Зеленых» по миграционной политике Расмус Линг.

Напомним, что ранее лидер «Либералов» Нямко Сабуни пообещала выйти из «Январского соглашения», если правительство Швеции не откажется от выдвинутого законопроекта.