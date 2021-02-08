Москва, , 16:28 — REGNUM Будущее России зависит от способности создать новый средний класс, а пока что борьба с бедностью проиграна. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Бедность

«Борьба с бедностью в России полностью проиграна. Оставить все как есть уже не получится, поскольку население и дальше будет стремительно беднеть, а это грозит социальным взрывом с непредсказуемыми политическими последствиями», — заявил Миронов.

По его мнению, рассчитывать на лояльность наиболее сытых 10−15% населения тоже не получится — помимо экономических проблем, у нас жесткая конфронтация с Западом и санкции.

«Ясно, что нужно создавать новый широкий средний класс, в который войдут врачи, работники образования, рабочие, госслужащие и военные, представители всех регионов страны. От этого зависит будущее страны», — рассуждает парламентарий.

Экономический рост и развитие регионов годами сдерживали мизерными зарплатами и низкими вложениями в инфраструктуру, добавил он.

Читайте ранее в этом сюжете: Миронов: число бедных в России угрожает национальной безопасности