Иерусалим, , 17:27 — REGNUM Несмотря на то, что в настоящее время вакцины предлагаются всем израильтянам старше 16 лет, темпы прививок в Израиле резко замедлились, заявила изданию Ynet высокопоставленная сотрудница крупнейшего поставщика медицинских услуг в стране, обвинив «фейковые новости» в пропаганде скептицизма в отношении вакцин.

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"В начале кампании [вакцинации] мы привыкли делать прививки от 100 000 до 120 000 человек в день, а в последние несколько дней мы едва достигаем половины этих цифр», — сказала менеджер программы вакцинации страховой медицинской кассы Clalit Каланит Кайе.

По ее словам, страна готова прививать граждан, прививочные центры большие, их удобно посещать, весь процесс должен быть довольно простым, вакцины даются бесплатно. «Поэтому я не понимаю людей, которые не приходят делать прививку. Это большая ошибка», — говорит Кайе.

Израильская программа вакцинации с помощью прививки Pfizer/BioNTech продолжается, и по состоянию на 7 февраля уже 3 426 810 человек получили первую дозу прививки. Из них 2 016 351 человек получили вторую дозу. «Сейчас мы обращаемся к молодежи, и некоторые люди не понимают важности вакцины. К сожалению, фейковые новости в социальных сетях и прессе наносят ущерб. Люди недостаточно боятся коронавируса, потому что они не знакомы с тем, что он вызывает», — считает Кайе.