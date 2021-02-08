Киев, , 16:34 — REGNUM Глава представительства ЕС на Украине Матти Маасикас заявляет, что официальному Киеву нужно приложить «много усилий» для укрепления доверия населения к вакцинации.

Об этом дипломат заявил на конференции сегодня, 8 февраля.

Маасикас отметил, что Украина в последнее время известна достаточно низким уровнем вакцинации от различных болезней и это является «индикатором нехватки доверия».

«Чтобы вакцинировать от коронавируса достаточное количество людей, нужно изрядно потрудиться руководителям страны… Вакцинирование имеет смысл только тогда, когда в обществе будет достаточно высокий процент тех, кто был вакцинирован», — заявил посол ЕС.

Он рассказал представителям украинской власти историю, как в середине прошлого века музыкант Элвис Пресли вакцинировался против полиомиелита в прямом эфире — и тогда популярность вакцины сразу же выросла вдвое.

«Я считаю, что это был очень положительный пример, и нам нужен такой подобный», — резюмировал Маасикас.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня, выступая на этой же конференции, президент Зеленский заявил, что все государственные служащие, работающие в определённых сферах, должны обязательно сделать прививку от COVID-19. Он сказал, что будет убеждать население сделать прививки, в том числе и личным примером.

Согласно данным соцопроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 14−16 января 2021 года, при условии, что прививка будет бесплатной, готовы вакцинироваться 43% опрошенных, не готовы — 52%. Также опрос показал, что 39% украинцев готовы прививаться от коронавируса, если вакцина будет доступна в аптеках, не готовы — 56%.