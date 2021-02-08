Москва, , 16:00 — REGNUM Депутаты Госдумы от КПРФ назвали задержание депутата Саратовской облдумы Николая Бондаренко попыткой запугивания и ожидают ужесточения репрессий.

«Никаких внятных объяснений со стороны силовиков пока не поступало. Это похоже на попытку запугивания. Юридическая служба ЦК КПРФ уже подключилась. Мы будем защищать наших товарищей!» — отметил депутат Госдумы Юрий Афонин (КПРФ) в Facebook.

Перед выборами в Госдуму, от которых может напрямую зависеть дальнейшая судьба нашей страны, «режим зачищает самых ярких представителей оппозиции», считает депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя.

«Чем трусливей власть, тем сильнее репрессии. А чем жёстче репрессии, тем сильнее сопротивление народа», — рассуждает она в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Бондаренко в своем YouTube-канале опубликовал видеоролик, из которого следует, что парламентарий задержан за участие в несанкционированной акции 31 января. В его отношении составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.2.5 КоАП РФ «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия».

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