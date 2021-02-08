Явне, , 16:15 — REGNUM Мэр израильского города Явне поставил условие учителям, при котором они смогут вернуться в класс: это возможно лишь в том случае, если они сделают прививку от COVID-19, передает Times of Israel 8 февраля.

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В своем заявлении мэр Цви Гов-Ари говорит, что детские сады вообще не смогут открыться, если их педагоги не будут полностью вакцинированы или ежедневно проходить тестирование на вирус. А школьным учителям будет запрещено проводить занятия лично, если они не будут вакцинированы.

Неясно, сможет ли правительство Ари обеспечить выполнение такого приказа, отмечает издание, поскольку власти Израиля не требуют, чтобы преподавательский состав (или кто-либо еще) был обязательно привит.